2,5 млн рублей поменял пенсионер из Петербурга на билеты банка приколов

Полиция Петербурга расследует уголовное дело о мошенничестве по заявлению 81-летнего пенсионера из Красногвардейского района. В один миг он обеднел на 220 тысяч рублей и 36 тысяч долларов.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), пожилой мужчина рассказал правоохранителям, что вечером 8 декабря привёл в свою квартиру на Белорусской улице неизвестного южанина. Петербуржец намеревался помочь новому знакомому снять деньги, разумеется, не бесплатно. Мошенник взял у пенсионера доллары и рубли – сумма превысила 2,5 млн рублей, взамен оставил пачки билетов банка приколов с надписями «5 000 рублей» и «one hundred dollars» и был таков.

Вспомнить внешность обманщика пожилой мужчина не смог, марку машины тоже.

Как ранее сообщала «Фонтанка», похожее преступление было совершено в центре Петербурга 12 ноября. 83-летний горожанин хотел подзаработать на обнале денег для двоих неизвестных, но те обманули его, забрав 1,1 млн рублей.



