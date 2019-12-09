ГУП ТЭК за два года заменит «взорвавшийся» паропровод у завода «Балтика». Ранее там пострадали четверо

Тысячу метров аварийного участка паропровода у завода «Балтика» заменит ГУП «ТЭК СПб» в Выборгском районе Петербурга. Потратить планируется 230 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе предприятия 9 декабря, на реконструкцию трубопровода в промзоне Парнас объявили конкурс. Подрядчику предстоит к декабрю 2021 года обновить порядка 1000 метров паропровода диаметром 300-400 мм. Начальная цена контракта – 230 млн рублей. Итоги подведут 13 декабря.

Согласно техзаданию, будет применена технология высокотемпературной теплогидроизоляции, которая разработана предприятием совместно с компанией «Петерпайп» специально для подземной прокладки паропроводов.

На период работ на территории «Балтики» смонтируют временный воздушный трубопровод, ориентировочно он появится до конца февраля. Параллельно заменят порядка 40 метров изношенных сетей в рамках текущего ремонта.

Прорыв паропровода ГУП «ТЭК» в 6-м Верхнем переулке произошел 11 ноября. Куски асфальта повредили облицовку завода «Балтика». Медицинская помощь понадобилась четверым.



