Хотели как лучше: на Стачек один автомобиль уложили на другой сверху

Вечернее ДТП на проспекте Стачек развивалось по законам киношного жанра: там были и скорость, и «трюки», и драка. Воспоминания «зрителей», как это часто бывает, разнятся в деталях. Восстановить сюжет в точности придётся правоохранителям.

На проспекте Стачек, 75, около 21:40 8 декабря серебристая машина опрокинулась то ли на бок, то ли на крышу; прохожие подбежали, чтобы поставить её на колёса, и случайно уронили на капот чёрного автомобиля, рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что задние колёса светлого автомобиля висят в воздухе.

Чёрная легковушка пережила даже два удара, отмечают в комментариях. «Чёрная притормозила, едва не задев маршрутку, а белый несся на приличной скорости и не успел среагировать – дистанцию не держал. В результате наехал на чёрную правым бортом, перевернулся и продолжил «полёт» на крыше по асфальту, – рассказывает Надежда. – Все мужчины, которые были в маршрутке, вышли и побежали на помощь – стали белую переворачивать обратно. Водители вышли (вроде, никто не пострадал, кроме самих авто) и чуть не устроили мордобой».





Екатерина тоже видела момент ДТП, она сидела как раз в этой маршрутке. «Белая машина ехала на большой скорости, зацепила эту чёрную и перевернулась», – подтверждает она.