Россияне смогут оформлять договоры купли-продажи автомобилей через портал госуслуг. Сервис будет бесплатным

Россияне смогут покупать и продавать автомобили через портал государственных услуг. Новый бесплатный сервис запустят Минкомсвязи и МВД, сообщает 9 декабря «Коммерсантъ».

Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин рассказал газете, что новый способ оформить сделку будет доступен зарегистрированным пользователям портала Госуслуг. Потенциальный покупатель сможет ознакомиться с историей автомобиля, договор с данными участников сделки будет заполняться автоматически и заверяться электронными цифровыми подписями.

Предполагается, что это избавит россиян от необходимости лично ехать в ГИБДД, а также сделает куплю-продажу более безопасной.

Точные сроки запуска сервиса пока не называются. Паршин уточнил, что это может произойти уже в следующем году, пока идет техническая отладка.



