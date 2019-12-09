В Сибири выясняют происхождение «кровавого озера» под Омском

Происхождение «кровавого озера» пытаются установить в Омской области. Впрочем, на него указывает незаконный скотомогильник, организованный рядом.

Как сообщает 9 декабря РИА Новости, тревогу забили активисты Общероссийского народного фронта, один из которых разместил в Instagram видео. На нем — водоем с кровью убитых животных, окрашенный в бурый цвет снег по берегам. Запах, судя по кадрам, стоит такой, что людям приходится зажимать носы. В деревню Ковалево в Калачинском районе выехали для расследования сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

«В пятницу (6 декабря — Прим. ред.) наши специалисты вышли на проверку юридического лица, которое, предположительно, причастно к этому. Были отобраны пробы, проверка идет и будет продолжаться до 10 января 2020 года. Пока о каких-то результатах говорить преждевременно», – отметил представитель ведомства.

Итоги ждет прокуратура. Пока же обнаруженные останки животных убраны и уничтожены, а на месте скотомогильника провели дезинфекцию. По результатам анализов можно говорить, что опасных инфекций на месте нелегального захоронения животных не выявдено. По предварительной версии, к «кровавому озеру» может иметь отношение предприятие, занимающееся убоем сельскохозяйственных животных. Если информация подтвердится, оно будет оштрафовано.



