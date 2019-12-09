Петербург оказался аутсайдером рейтинга вредных привычек россиян. Статистику испортили наркотики

Петербург оказался в конце рейтинга вредных привычек жителей российских регионов. В городе неблагополучная ситуация с наркотиками, утверждают 9 декабря эксперты агентства РИА Новости.

Согласно исследованиями, Северная столица по итогам 2018 года улучшила свои показатели на шесть пунктов и заняла 70 строчку из 85 регионов по распространению вредных привычек. Петербург оказался аутсайдером по уровню распространения наркомании, что эксперты объясняют географическим положением города. Москва занимает 53-ю строчку, что на четыре места выше, чем годом ранее, при этом в столице много курят, что видно по увеличивающимся расходам на сигареты.

Также, согласно рейтингу, население в наибольшей степени подвержено вредным привычкам в регионах Сибири и Дальнего Востока. Лидером антирейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Именно в нем (а также в Камчатском крае и Еврейской автономной области) самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого человека.

Самый высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Магаданской и Сахалинской областях. В Бурятии пьют и курят люди не так много, но показатель смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в этом регионе является одним из самых высоких в стране.





Самыми благополучными оказались регионы Северного Кавказа. В Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии жители показывают низкий уровень потребления табачных изделий, но ситуация с наркотиками неоднозначная. Все регионы, кроме Чечни, оказались в середине списка по уровню употребления запрещенных веществ.

Наименьшие показатели смертности и преступности, связанные с вредными привычками, зафиксированы в Волгоградской, Тамбовской и Саратовской областях, в Татарстане, а также в Ставропольском крае.