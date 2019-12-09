Вот такой декабрь. Ветер сдувает петербуржцев при температуре до +6 градусов

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начинается с дождя и сильного ветра. При этом не по-зимнему тепло – днём плюс 4-6 градусов.

Понедельник продолжает тенденцию, заданную в выходные. Как сообщает на своём сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря ожидаются небольшие дожди, ветер юго-западный умеренный, местами до сильного – по данным городского ГУ МЧС, порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём повышаться.

Начиная со вторника начнёт холодать. Уже днём 10 декабря температура может понизиться до минус 2 градусов, и дождь, сопутствующий умеренному и сильному ветру, сменится мокрым снегом. В среду с утра ждите гололедицу, предупреждают синоптики.

В выходные, напомним, в Петербурге была пурга. Ветер валил деревья, в Пулково не смогли сесть три самолёта.



