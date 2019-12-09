«Лада» на Есенина от «Гелендвагена» улетела в «китайца». Виновник сбежал, бросив раненого пассажира

Воскресным вечером с места ДТП сбегал не только водитель «Газели», таранивший маршрутку на Дороге на Турухтанные острова. В Выборгском районе Петербурга ответственности испугался автомобилист, повредивший три машины.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району, 8 декабря около 17:40 на улице Есенина, 2/3, «Лада Калина» сначала врезалась в Mercedes, осуществлявший поворот. На фото видно, что это «Гелендваген»; за рулём его был мужчина 1983 года рождения. Затем, выехав по инерции на встречную полосу, «Калина» ударила китайский автомобиль Vortex под управлением мужчины 1966 года рождения.

В «Ладе» пострадал пассажир, мужчина 1990 года рождения. В состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу. Водитель же скрылся.





«Данные водителя есть, пассажир объяснения дал, дело времени найти водителя», – пишет «Дорожный инспектор». И отмечает, что таким неблаговидным поступком человек сильно осложнил себе жизнь.