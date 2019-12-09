СМИ: В правительстве хотят дисциплинировать топ-менеджеров РЖД. Минфин предлагает приватизацию и новый способ выплаты зарплат

Министерство финансов раскритиковало политику Российских железных дорог (РЖД), которая не планирует выплачивать дивиденды. Минфин предлагает приватизировать до 10 процентов акций госкомпании и привязать зарплаты топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.

Инвестиционную политику РЖД разбирали на специальном заседании правительства, после которого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение доработать выплату дивидендов, утвержадает 9 декабря газета «Известия» со ссылкой на источник. Размер выплат госкомпании должны определить первый замглавы правительства и министр финансов Антон Силуанов, а также вице-премьер Максим Акимов

Чтобы дисциплинировать компанию, Минфин предлагает выпустить в свободное обращение от 5 до 10 процентов акций РЖД стоимостью от 200 до 400 млрд рублей. Вознаграждение топ-менеджмента могут привязать к рыночной стоимости акций.

Глава РЖД Олег Белозеров еще в конце октября выступил с заявлением, что приватизация компании может не дать необходимый экономический эффект, поскольку цена ее активов «не отражает «полную и справедливую» стоимость.Он также отмечал, что РЖД выполняет «социальную функцию», а значит приватизации возможна только при появлении «нормальной» системы прейскуранта с прибыльностью.







