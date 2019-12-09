Очевидцы показали, как выглядят «Газель» и маршрутка после ДТП с пятью пострадавшими

Кадры с места серьёзной аварии с маршруткой в Кировском районе Петербурга появились 9 декабря в соцсетях. Предполагаемый виновник аварии скрывался с места ДТП на своих двоих: его машина там осталась.

Напомним, поздно вечером 8 декабря на Дороге на Турухтанные острова, 12, по данным УГИБДД, «Газель» въехала в маршрутный автобус ПАЗ №306, стоявший на красный сигнал светофора. Пять пассажиров автобуса получили лёгкие травмы.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Газель» получила небольшие повреждения: смят капот, разбита фара. У ПАЗа совсем мелочи – треснула «корма».



