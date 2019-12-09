«Никто не будет ничего пересматривать». Россия заняла жёсткую позицию перед встречей с Украиной в Париже

Россия не станет пересматривать Минские соглашения и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая 9 декабря пройдет в Париже. Лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудят урегулирование конфликта в Донбассе.

Москва придерживается мнение, что в Минских договоренностях четко указаны внеочередные выборы в Донбассе, которые нельзя совмещать с украинскими. Также Россия не считает, в отличие от Украины, что договоренности с 2014 года устарели, поэтому их нужно «переписать», рассказал источник газеты «Коммерсантъ», который занимается подготовкой переговоров.

«Для них (Украины — Прим.ред) эта встреча политический акт, а для нас рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны пройти досрочными, значит их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», – сказал собеседник газеты.

Он также добавил, что у России нет желания адаптировать или редактировать Минские соглашения. В Кремле рассчитывают, что на прежней редакции будут настаивать Германия и Франция.





Собеседник «Коммерсанта» также отметил, что Россию устроит развитие ситуации по аналогии с Абхазией и Южной Осетией. В этом случае конфликт разрешен не будет, но двусторонние связи и сотрудничество Москвы и Киева сохранятся.

В Париже 9 декабря должны собраться президенты Франции, Украины, России и канцлер ФРГ, чтобы обсудить урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Последний раз лидеры стран «нормандского формата» проводили переговоры в октябре 2016-го. Это будет первая личная встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.