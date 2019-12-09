В России предложили запретить взыскивать банковские долги с пенсий россиян
В России предложили защитить пенсии от взыскания долгов. Документы в правительство направила омиссия по регулированию социально-трудовых. Факт подготовки изменений в Трудовой кодекс подтвердили в Минтруда и Минэкономразвития, пишет 9 декабря «Российская газета».
В настоящее время банковские задолженности и штрафы нельзя взыскивать только с социальных выплат. Документ предлагает сделать неприкосновенными страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности, накопительную пенсию, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.
При этом допускается удержание из пенсий задолженностей за ЖКУ, а также возмещение ущерба в случае преступления, но только в случае, если пенсии выше прожиточного минимума.
Справка:
В 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года.