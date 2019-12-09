В Автово «Газель» подбила маршрутку на светофоре. Пострадали пять пассажиров, виновник аварии скрылся

Авария с участием общественного транспорта произошла в Кировском районе Петербурга вечером 8 декабря. Травмы получили пассажиры маршрутки.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, ДТП случилось в 22.35 у 12-го дома по Дороге на Турухтанные острова. 44-летний водитель маршрутки №306 затормозил на красный сигнал светофора. В это время в ПАЗ въехала «Газель».

В результате ДТП в автобусе пострадали 5 пассажиров, степень вреда их здоровью медики оценили как лёгкую. Водитель «Газели» удрал с места происшествия.



