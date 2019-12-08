«Лежал, песни блатные пел». В Петербурге пассажир такси устроил поножовщину и сдавался с музыкой

Поездка в такси не удовлетворила клиента в Московском районе Петербурга вечером 8 декабря. Для настроения мужчина сначала достал нож, а потом запел.

Скорую и скопление полицейских автомобилей горожане заметили у пятого корпуса 46-го дома на улице Заставской около 19.00. На глазах очевидцев оперативники положили на землю эмоционального гражданина. «Лежал, песни блатные пел», — поделилась увиденным Антонина.

По данным «Фонтанки», сцене с полицией предшествовала поездка на такси. Раздираемый эмоциями и выпитым алкоголем пассажир не смог найти понимания у водителя, приехавшего в Петербург из Киргизии. В салоне появился нож, лезвие полоснуло по пальцу мигранта. Агрессор продолжил бунт и разбил стекло в автомобиле. Усмирить его удалось только полицейским.

Сейчас и водитель, и пассажир доставлены в 29-й отдел полиции.



