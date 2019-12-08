Активисты растянули большое сердце над Муринским парком, чтобы защитить его от вырубки

Несколько десятков петербуржцев 8 декабря растянули над Муринским парком большое красное сердце. Таким образом они понадеялись защитить зеленую зону от возможной вырубки.

Участку почти в 2 га на территории парка угрожает застройка второй очередью спорткомплекса «Нова Арена» компании «Анна Нова». Как сообщили активисты, по их информации, «в силе порубочный билет на снос 100 деревьев, 20 кустарников и 12 тыс. кв. м газонов». Правда, на данный момент судом приостановлено действие разрешения на строительство. А недавно у парка появились защитники и среди единороссов: они отправили запрос к Беглову по поводу того, кому была поручена разработка концепции развития Муринского парка в связи с планами компании «Анна Нова».



