Вторая смерть за день под Петербургом. На встречку вылетел «Форд» с дамой за рулем

Смертельная авария произошла в Тосненском районе Ленобласти днём 8 декабря. В слякотную погоду с машиной не совладала дама.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 16.45 на 122-м км Санкт-Петербургского южного полукольца 24-летняя женщина не справилась с управлением, и автомобиль Ford Kuga вылетел на встречку, где врезался в Mitsubishi Space Star.

В результате ДТП погиб 45-летний водитель «японца». Водитель «Форда», её 25-летний пассажир и 45-летний пассажир «Митсубиси» госпитализированы с различными травмами.

Напомним, сегодня в Кировском районе в аварии погибла женщина, годовалого мальчика и 23-летнего мужчину госпитализировали.



