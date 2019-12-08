Светская львица стала «лобовой тигрицей». Блогер битой расколотила стекло у своего Rolls-Royce и попросила подписчиков «скинуться по 50 рублей»

Скриншот с сайта instagram.com

На YouTube 8 декабря появилось видео, где молодая девушка, проиграв спор, лишает свой Rolls-Royce лобового стекла с помощью биты. На luxury-блогера обратило внимание 47news.

По данным издания, владелицей автомобиля является петербурженка – 32-летняя Виктория Быкова. На кадрах видно, как она спорит с владельцем BMW X5, чей автомобиль быстрее разгонится на голом льду. Проигравший разбивает лобовое стекло своей машины битой. Как выяснили журналисты, в случае с Rolls-Royce цена вопроса составила 1,2 млн рублей. Быкова проиграла.

Видео: Instagram блогера victoriaportfolio





«Если каждый скинется хотя бы по 50 рублей, то у нас с вами всё получится. Кто сколько может! Для вас это небольшая сумма, а для меня возможность полноценно блистать в светском обществе. Давайте объединимся и сделаем доброе дело, – призывает Быкова и добавляет, что это не «развод»: – Я предоставлю все необходимые документы после покупки с расшифровкой стоимости дополнительных опций – звёздный потолок, дух экстаза (статуэтка на капоте Rolls-Royce) из золота, ковры из овчины и инкрустация деревом».

На ее YouTube канале 394 тысячи подписчиков, в Instagram – 622 тысячи. Сама себя она идентифицирует как «светскую львицу». Журналисты 47news предложили ей ребрендинг — переименование в «лобовую тигрицу».

В комментариях под постами аудитория Быковой разделилась на два лагеря: одни упрекали девушку за подобную расточительность на фоне бедности в России, а другие получили удовольствие от ее поступка.