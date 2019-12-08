Главу района в Хакасии сбила машина, когда он спасал щенка

Главе Бейского района Хакасии Иннокентию Стряпкову вышла боком любовь к братьям меньшим. Как сообщается на сайте правительства региона, в ночь на 8 декабря Стряпков попал в ДТП, когда хотел помочь щенку.

Вместе с женой он ехал по дороге Саяногорск–Калы–Бея, когда заметил на проезжей части щенка, которого ранее уже сбила другая машина. Стряпков вышел из машины — он решил подобрать животное. В этот момент на главу района наехал водитель автомобиля «Хонда Цивик», двигавшийся в попутном направлении. Стряпкова госпитализировали в Саяногорскую городскую больницу с травмой головы и сотрясением мозга. Он находится в удовлетворительном состоянии. Известно, что все участники ДТП были трезвы.



