Банан за 120 тысяч долларов. Голодный художник уничтожил дорогой арт-объект

Вероятно, самый дорогой перекус в жизни устроил себе художник Дэвид Датуна: на выставке в Майами он съел банан, который был самостоятельным арт-объектом. На небольшую шалость Датуна обратили внимание в газете The New York Times.

Банан был приклеен скотчем к стене в рамках выставки итальянского художника Мауриццио Каттелана. Этот шедевр современного искусства автор назвал «Комедиант». Ранее 3 банана, приклеенные скотчем, на этой выставке были куплены по цене от $ 120 тысяч до 150 тысяч за штуку.

Сам Датуна в своем инстаграме заявил, что это был перформанс «Голодный художник». «Обожаю работу Мауриццио Каттелана и по-настоящему люблю эту инсталляцию. Это очень вкусно», – написал Дэвид Датуна.





Как пишет The New York Times, Датуна, с ухмылкой съевший произведение искусства, не поплатится за содеянное. В галерее, где проходит выставка, заявили, что никаких обвинений против художника выдвигаться не будет. «Все в хорошем настроении», – заметил представитель галереи. Утраченную часть арт-объекта уже восполнили новым бананом. Сам творец арт-объекта пока не высказывался.

Ранее работы Каттелана также привлекали внимание общественности. Например, осенью 2019 года сделанный им рабочий золотой унитаз был похищен из Бленхеймского дворца в Великобритании.