Участкового с Арбата приговорили за фабрикацию дел о наркотиках. Находившиеся под его надзором приторговывали запрещенным

К трём годам колонии общего режима приговорил участкового Константина Данилочкина Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает «Медиазона» 8 декабря.

Данилочкина признали виновным в превышении должностных полномочий и оправдали по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

О деле участкового по району Арбат подробно рассказывается в книге главы юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексея Федярова. Данилочкин привлекал к своей работе находящихся под административным надзором.

В апреле 2018 года 27-летний житель Татарстана Ильдар Ибрагимов на вокзале выпил с двумя незнакомцами, которые предложили ему купить наркотики. Ибрагимова привезли на Арбат и после передачи денег сказали поднять сверток у одной из тумб. В этот момент его задержали.

Позже двое приятелей признались, что привели мужчину к закладке по указанию участкового Данилочкина.



