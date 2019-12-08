Крупнейший дорожный строитель пожаловался в ФАС на тендер по реконструкции Лиговского путепровода за 3,9 млрд рублей

Компания «АБЗ-Дорстрой» пожаловалась Федеральной антимонопольной службе на петербургскую Дирекцию транспортного строительства. Дорожники обратили внимание на сомнительные сроки в техническом задании к контракту на 3,9 млрд рублей.

Жалоба опубликована на сайте госзакупок. В ней генеральный директор компании Леонид Гиндин обращает внимание на несколько возможных нарушений. Согласно условиям тендера, дирекция принимает предложения от потенциальных подрядчиков до 11 декабря 2019 года. При этом в техзадании говорится, что до 15 декабря 2019 года уже должна быть разработана проектная документация. При этом сам контракт будет заключён не раньше 19 декабря. «Иными словами, рабочая документация, согласно закупочной документации, подлежит разработке ранее даты заключения контракта, что незаконно», – резюмирует Гиндин.

Кроме того, он отмечает, что заказчиком установлены необоснованные ограничения подтверждения опыта участника закупки. Доказать свою профессиональную состоятельность предлагается с помощью ранее выполненных в течение 1 года госконтрактов. При этом само соглашение на расширение Лиговского путепровода рассчитано на 3 года.

Еще одна претензия «АБЗ-Дорстрой» также связана с опытом. В частности, доказывая свою квалификацию, участники предоставляют уже исполненные контракты на строительство линейных объектов, а это, согласно законодательству, довольно широкое понятие. В него входят и линии электропередачи, линии связи и трубопроводы, что, по мнению «АБЗ-Дорстрой», «существенно отличается от выполнения работ по строительству искусственных дорожных сооружений (Лиговского путепровода, являющегося предметом закупки), в связи с чем не может рассматриваться в качестве сопоставимого применительно к объекту закупки».





Сомнения у «АБЗ-Дорстрой» также вызвала и оценка объемов предстоящих работ. Ранее реконструкцией переправы занималось ЗАО «Пилон», и, как утверждает Гиндин, потенциальным сменщикам в документации к тендеру не дают достаточно информации об объеме выполненных предыдущим подрядчиком работ. «Такие ничем не обусловленные риски и неопределённость относительно объёма, видов и стоимости работ, подлежащих выполнению, фактически приводит к ограничению числа участников закупки и противоречит базовому принципу контрактной системы – принципу обеспечения конкуренции», – пишет в жалобе гендиректор «АБЗ-Дорстрой».

Напомним, что тендер на завершение реконструкции Лиговского путепровода был объявлен 2 декабря. Будущему подрядчику нужно будет завершить расширение переправы до октября 2021 года. Степень его готовности после ЗАО «Пилон», по информации властей, составляет 8%.

Контракты с ЗАО «Пилон» на расширение Лиговского и Гореловского путепроводов Смольный расторг в октябре 2019 года. «Фонтанка» подробно рассказывала историю некогда крупнейшей мостостроительной организации, которую еще в августе 2019 года собирался поддерживать губернатор Петербурга Александр Беглов. Сейчас к «Пилону» подан банкротный иск от налоговой инспекции, а список кредиторов растет. Общая сумма требований по нему более 64 млн рублей. Сотни сотрудников уволились с привлечением прокуратуры для получения зарплаты.