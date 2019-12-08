Глава Следственного комитета рассказал, сколько взыскали с коррупционеров в 2019 году

В 2019 году с коррупционеров удалось взыскать более 2 млрд рублей. Об этом в интервью «Российской газете» 8 декабря рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемых в совершении коррупционных преступлений на 12,9 миллиарда рублей», – заявил изданию Бастрыкин.

По словам главы СК, около 30% из преступлений коррупционной направленности — взятки. Следом идут мошенничество, присвоение и растрата. Всего за первые девять месяцев 2019-го следователи направили в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел по фактам 11,6 тыс. подобных нарушений закона. Более половины из 6902 обвиняемых — должностные лица (3952 человека). 752 человека — сотрудники органов внутренних дел, 476 — представители местной власти.



