В «Корпорации зла» нашли сына бывшего главы Химок. Власти США его заподозрили в краже $100 млн

Одним из хакеров, попавших в санкционный список США из-за киберпреступлений, оказался Андрей Ковальский, сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко. Об этом сообщает «Медуза» 8 декабря.

Андрей Плотницкий из Москвы, 1989 года рождения, также известный как Ковальский и Strelу, упоминается в списке участников группировки Evil Corp («Корпорация зла»), опубликованном минфином США.

О человеке с такими фамилиями и псевдонимами рассказывается в материале телеграм-канала Super.ru, посвященном детям мэра Химок. Он же показан в сюжете американского телеканала CBS, посвященном Evil Corp.

Журналисты сопоставили фото из сюжета CBS и расследования Super.ru через сервис распознавания лиц FindClone и обнаружили несколько старых, действующих и фейковых аккаунтов Ковальского во «ВКонтакте».





Лидером Evil Corp минфин считает Максима Якубца. На странице в соцсетях Ковальский опубликовал снимок, где он стоит в авторемонтной мастерской на фоне машины Lamborghini Huracan Максима Якубца. На данный момент кадры удалены.

5 декабря в санкционный список США внесли ещё 12 россиян. Все фамилии американские власти связывают с хакерской группировкой Evil Corp. Причина санкций – распространение вредоносного ПО Dridex, с помощью которого хакерам удалось украсть более $ 100 млн, а также собирать данные клиентов сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах.