Несколько тысяч украинцев снова на Майдане. Акцию устроили Порошенко, Вакарчук и Тимошенко

В Киеве на площади Независимости (майдане Незалежности) проходит акция «Красные линии для Зеленского». В числе организаторов – бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко, а также солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Об этом 8 декабря украинцы рассказывают в своих социальных сетях.

Акция посвящена грядущей встрече лидеров России, Украины, Германии и Франции. Граждане Украины хотят напомнить властям страны о необходимости следовать тому политическому курсу, который был заявлен. Среди требований – отказ от компромиссов по политическому устройству государства, европейскому и евроатлантическому курсу страны, а также по крымскому вопросу. Одно из требований – не допускать политических действий на территории Донбаса — в частности, проводить там выборы или прекращать судиться с Россией. По оценкам «РБК-Украина», в акции принимают участие порядка 5 тысяч человек.

Ближайшая встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря. Ключевой темой переговоров будет урегулирование ситуации на Донбассе. Последний раз президенты России и Украины проводили двустороннюю встречу в 2016 году. На полях нормандского саммита Владимиру Путину и Петру Порошенко удалось поговорить 40 минут.



