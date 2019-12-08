Сыну Валерии зашили губу. Его «Мерседес» в отбойник на М-11 отправила девушка

Влетевшим в отбойник автомобилем на трассе М-11 под Петербургом оказался не «Ягуар», а «Мерседес». Управляла им 21-летняя девушка. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 8 декабря.

Автомобиль Арсения Шульгина попал в аварию под Тосно. Сын певицы Валерии и его девушка Лиана были госпитализированы. Как рассказал Шульгин в своём инстаграме, ему зашили губу, а его спутница сломала руку. «В момент аварии тупо спал, даже не понял, что произошло», — написал он.

Сейчас пострадавшие отпущены домой.

Об аварии стало известно из инстаграма Шульгина, где он опубликовал несколько снимков, в том числе с и принадлежащим ему «Ягуаром». Однако позже выяснилось, что в ДТП попал другой его автомобиль — «Мерседес».



