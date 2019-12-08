«Лежать под землей дешевле, чем ездить». Полиция задержала трех участников митинга против роста цен на проезд в Петербурге

Полицейские задержали трех участников согласованного митинга против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, который проходит в Петербурге на площади Ленина 8 декабря. Об этом сообщили в организации «Группа помощи задержанным», в петербургском ГУ МВД не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию.

В автозаках оказались активисты движения «Партия мертвых», в частности, его основатель Максим Евстропов. Они пришли на акцию протеста с плакатами, которые отцензурировали полицейские. Лозунги содержали саркастические, в абсурдистском стиле, предложения к чиновникам и губернатору, в которых представители правопорядка усмотрели оскорбление власти. Процитировать их мы не можем, но о направлении мыслей митингующих можно судить по одному из не запрещенных плакатов: «Лежать под землей дешевле, чем ездить», – гласил он. «Мы решили сфотографироваться с этими плакатами на набережной, за пределами ограждения. Там нас и задержали», – рассказал «Фонтанке» Максим Евстропов.

Акцию протеста против роста тарифов на проезд в общественном транспорте организовали сразу несколько политических сил: «Справедливая Россия», Партия роста, «Левый фронт», «Красивый Петербург», «Гражданин Пушкин» и другие. По словам организаторов, в митинге принимают участие от трехсот до пятисот человек.

Как ранее писала «Фонтанка», в будущем году жетон метро подорожает до 55 рублей. Цена разового проезда в наземном транспорте вырастет до 50 рублей.



