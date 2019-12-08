Названы самые продаваемые автомобили ноября в России. В лидерах, кроме отечественного производителя, корейцы

В ноябре 2019 года самыми популярными автомобилями у россиян стали модели, выпущенные «АвтоВАЗом». За прошедший месяц было продано свыше 32 тысяч Lada. Больше всего – Vesta и Granta. Об этом 8 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

«В последний месяц осени продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 156 848 единиц. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре 2018 года. За 11 месяцев рынок также показал падение в -2,8%, до 1 580 297 штук», – говорится в сообщении аналитиков.

Второе место в рейтинге занял бренд KIA с результатом в 19 612 проданных экземпляров и рыночной долей 12,5%. Самая популярная модель – Rio. Замыкает тройку популярнейших еще один корейский бренд, Hyundai. Было продано 16 314 автомобилей под этой маркой, что означает 10,4% доли рынка.

На 4-м месте оказалось Renault, а на 5-м Volkswagen. Оставшуюся пятерку рейтинга заняли Skoda, Toyota, GAZ, Nissan и Mitsubishi. Ранее «Фонтанка» рассказывала https://www.fontanka.ru/2019/11/17/008/ о наиболее популярных автомобилях в премиум-сегменте.



