Лося, провалившегося под лед, спасли сотрудники МЧС и неизвестный на вездеходе. На видео зафиксировали, как вытаскивали 300 килограммов из полыньи

В Елабужском районе Татарстана спасатели вытащили провалившегося под лед реки Камы лося. Об этом пишет «Бизнес.Онлайн» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило около 10 утра 8 декабря. Спасатели добрались до места на судне на воздушной подушке «Хивус-6». Обвязав лося веревкой, они попытались вытащить его из полыньи. Однако вес животного — около 300 килограммов — сделать это не позволил. На помощь пришел неизвестный мужчина на вездеходе «Шарп», который и дотянул лося до берега.



