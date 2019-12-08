Взрыв, эквивалентный ядерному, прогремел под Петербургом. Двери бункера не открылись

Многотонные шлюзовые двери проверили на прочность военные в Ленинградской области. Об испытаниях на полигоне, расположенном в скале под Выборгом, рассказал телеканал «Звезда» 8 декабря.

Двери весом около 4 тонн закрывают вход в командный пункт ракетных войск стратегического назначения, расположенный в секретном бункере. В телепередаче утверждается, что их невозможно повредить. Это предположение проверили во время испытаний.

Двери заминировали взрывчаткой в 200 кг в тротиловом эквиваленте, что позволило создать эффект ядерного взрыва. Несмотря на мощную ударную волну, конструкция осталась практически невредимой.





видео /www.youtube.com/ Телеканал Звезда