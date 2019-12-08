По звонку из Москвы на мосту «Дружба» задержали наркокурьера. Запрещенное он прятал в ноутбуке

На пункте пропуска «Ивангород-Нарва» задержали 38-летнего россиянина, который пытался пересечь границу с Эстонией по пешеходному мосту «Дружба». Как сообщает 8 декабря 47news, наркотическую контрабанду мужчина спрятал в гаджете, а задержание прошло еще два дня назад.

К ноутбуку подозреваемый прикрепил четыре пакета с наркотическим белым порошком общим весом в 975 граммов. Запрещенное изъяли, экспертиза показала, что это самый дорогой наркотик растительного происхождения.

По данным 47news, курьера на мосту ждали. Оперативная информация поступила по каналам Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. В операции принимали участие сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России, оперативники отдела по контролю оборота наркотиков полицейского главка и Управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).



