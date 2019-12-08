Сын певицы Валерии разбился на платной трассе М-11 в районе Тосно. «Фонтанка» поговорила с пострадавшим

На платной дороге из Петербурга в Москву в жесткое ДТП попал Арсений Шульгин, сын певицы Валерии. В ночь на 8 декабря, ближе к утру, на 649-м км трассы М-11 «Нева» (около Тосно) его автомобиль «Ягуар» занесло, и он врезался в отбойник.

Фотографии с места происшествия сам Шульгин опубликовал в своем инстаграме. Снимок разбитой машины он подписал: «берегите себя», а до этого опубликовал фотографию из больницы с подписью: «почти добрались до Питера».





«Фонтанка» связалась с молодым человеком. Он сначала рассмеялся, затем поблагодарил и попросил продолжить беседу позднее. Арсений Шульгин ехал в Петербург в компании друзей. По информации нашего издания, сильнее всех пострадала его девушка – она в больнице с открытым переломом. Сильно пострадал и автомобиль сына Валерии, «Ягуар» модели «F-Type» 2014 года выпуска. Под капотом у него не менее 300 лошадиных сил.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Ему 21 год, и с самого детства он активно занимался музыкой. Он уже не раз становился лауреатом международных конкурсов и играл вместе с матерью. Впрочем, как пишут светские издания, в последнее время Арсений от музыки отошел и занялся своей личной жизнью. Напомним, что накануне ДТП «Фонтанка» проехала по М-11 и исследовала трассу.