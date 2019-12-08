«Прощай, немытая Россия!» В Минске вновь протестуют против интеграции Белоруссии с РФ

В центре Минска 8 декабря днем проходит очередная акция протеста против интеграции Белоруссии с Россией. Как передает Tut.by, на нее собрались около 300 человек.

Возглавляет акцию сопредседатель незарегистрированной оппозиционной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Акция несанкционированная, милиция призывает разойтись ее участников. Произошло уже несколько стычек, однако о задержаниях пока не сообщается. В руках у участников протеста плакаты: «Прощай, немытая Россия!», «За Беларусь без Лукашенко».

В Минске проходит очередная акция протеста против интеграции с Россией. Она продлится несколько часов.https://t.co/tqDbnimvLF pic.twitter.com/90dUlVM7JP — TUT.BY (@tutby) December 8, 2019

Накануне, 7 декабря, прошла подобная акция протеста с участием более чем 700 человек. Мероприятие обошлось без задержаний, что в целом свидетельствует о лояльном отношении белорусских властей к такому протесту. Любопытно, что, несмотря на оппозиционность акции, один из ее участников накануне пришел с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет».

Напомним, также вчера прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные процессу интеграции двух стран. Белорусский лидер уехал со встречи без заявлений для прессы, следующая встреча глав государств пройдет 20 декабря в Петербурге.



