Созданный Кудриным фонд сворачивает часть программ и сократит сотрудников. Потанин не хочет спонсировать исследования реформы судов

В ближайшие месяцы большинство программ Комитета гражданских инициатив (КГИ) будет закрыто, а больше половины сотрудников фонда «Диалог», который работает в связке с КГИ, сократят. Об этом 8 декабря со ссылкой на свои источники сообщает РБК.

Главным спонсором структур, созданных нынешним главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, является «Норильский никель». В заявке фонда компания под управлением Владимира Потанина поддержала лишь 3 из 14 программ. Так, «Норникель» проспонсирует «Школу городских компетенций», «Муниципальную карту России: точки роста» и «Городского конструктора». Эти программы работают в Заполярье, где находится основная часть активов компании. По данным издания, фонд покинут 60–70% сотрудников из нескольких десятков человек, работающих сейчас.

Как отмечает издание, деньги не выделили из-за того, что металлургическую компанию содержательно не устроила заявка, поданная «Диалогом».

«Заявку по работе фонда по поручению Кудрина готовила секретарь Общероссийского гражданского фонда Мария Шклярук. Ее заявку в «Норникеле» отклонили, потому что в ней был сделан упор на вещи, связанные с реформой правоохранительных органов, судов, ФСИН», – говорят источники РБК.

Комитет гражданских инициатив был создан Кудриным в 2012 году, а фонд «Диалог» для поддержки его деятельности – в 2017 году. КГИ появился после выборов 2011 года и протестов, которые за ними последовали. В мероприятиях под эгидой комитета участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава ЦИК Элла Памфилова и другие. Сейчас эту структуру возглавляет бывший министр экономики и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.



