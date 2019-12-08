«Особенно показательна картина из "Мастера и Маргариты"». На выставке в Екатеринбурге обнаженную натуру закрывали стикерами
На выставке в екатеринбургской галерее искусств укромные места обнаженных женщин, изображенных на картинах, заклеили стикерами. Об этом 8 декабря пишет Znak.com.
Директор выставки Андрей Чайников пояснил изданию, что у выставки есть возрастной ценз 0+ — некоторые родители якобы попросили прикрыть обнаженную натуру от детей.
На выставке художников в Екатеринбурге заклеили стикерами обнажёнку на картинах, передает "360". Организаторы говорят, всё из-за жалоб обеспокоенных родителей, ведь выставка "0+", и это могут УВИДЕТЬ ДЕТИ.— Лентач (@oldLentach) December 8, 2019
Позже стикеры всё же убрали. pic.twitter.com/y09nsQA9l2
Один из участников выставки – арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов заверил, что короткий период цензуры уже закончился и стикеры сняли с картин.
«Не знаю, почему устроители так решили. Возможно, они хотели перестраховаться. Особенно показательна картина из "Мастера и Маргариты", где королева бала Маргарита предстает обнаженной, как нам это показано, в том числе, и в кино», — заявил Фазлитдинов.