«Особенно показательна картина из "Мастера и Маргариты"». На выставке в Екатеринбурге обнаженную натуру закрывали стикерами

На выставке в екатеринбургской галерее искусств укромные места обнаженных женщин, изображенных на картинах, заклеили стикерами. Об этом 8 декабря пишет Znak.com.

Директор выставки Андрей Чайников пояснил изданию, что у выставки есть возрастной ценз 0+ — некоторые родители якобы попросили прикрыть обнаженную натуру от детей.

На выставке художников в Екатеринбурге заклеили стикерами обнажёнку на картинах, передает "360". Организаторы говорят, всё из-за жалоб обеспокоенных родителей, ведь выставка "0+", и это могут УВИДЕТЬ ДЕТИ.



Позже стикеры всё же убрали. pic.twitter.com/y09nsQA9l2 — Лентач (@oldLentach) December 8, 2019

Один из участников выставки – арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов заверил, что короткий период цензуры уже закончился и стикеры сняли с картин.



