Эх, валенки. В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по вентиляционной шахте и выжил благодаря обуви

В Якутске валенки стали причиной падения мужчины в вентиляционную шахту, они же и спасли ему жизнь.

Как пишет местное издание «ЯСИА», 8 декабря около двух часов ночи спасателей вызвали в жилой дом на Сергеляхском шоссе. Ночной сон горожан потревожили крики о помощи. Голос шёл из-за стены на первом этаже.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили застрявшего в вентиляционной шахте мужчину. Он забрался в технический отсек на 10-м этаже, уронил в отверстие вентиляции валенки, пытаясь вернуть потерю, провалился вниз, пролетев 28 метров.





«Благодаря тому, что к низу шахта сужается, скорость падения замедлилась, и мужчина остался жив, также падение смягчили упавшие вниз валенки», — уточнили в МЧС.

Спасатели выпилили пленника из стены и передали его врачам скорой помощи.