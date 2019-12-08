Лучше не будет. Петербург ожидает ещё одна заснеженная ночь, в прошлую уже повалило несколько деревьев

После пурги, помешавшей самолётам садиться в Пулково, непогода не покинет Петербург.

О разгуле стихии в ночь на 9 декабря предупреждает городское МЧС со ссылкой на синоптиков. Город на Неве охватят мокрый снег и дождь. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Ветер бушевал в Петербурге и прошлой ночью. Не все деревья смогли устоять под его натиском. С грохотом ствол накрыл машину во дворе первого корпуса 95-го дома на улице Будапештской.





Также дерево пострадало и в Альпийском переулке.