Михаил Кержаков: Первый номер «Зенита» - это громко сказано

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков прокомментировал в интервью 47news 8 декабря свой статус первого номера команды. Ранее он числился запасным, но травма основного голкипера Андрея Лунева позволила ему сыграть несколько важных матчей, в том числе против «Спартака».

«Первый номер — это громко сказано. Просто так сложились обстоятельства: я играю в воротах. Так будет корректней. Честно скажу: я наслаждаюсь игрой. Понятно, что ощущения, когда ты на скамейке, и когда ты в поле — разные. Сейчас я живу в другом ритме, с другим восприятием футбола. Сейчас я успеваю только восстанавливаться и сразу снова в бой: ничего лишнего. Дом, игры, тренировки, отдых. Времени свободного стало меньше. Если подытоживать одной фразой: я очень счастлив», – сказал Кержаков 47news.

Михаил Кержаков — воспитанник футбольного клуба «Зенит». В составе петербуржцев стал чемпионом России сезона 2018/19. В общей сложности на его счету 32 матча за сине-бело-голубых и 24 пропущенных мяча.



