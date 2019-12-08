«Запрет на выступление под флагом России будет очевидной дискриминацией». Миллиардер Усманов обратился к главе ВАДА

Президент Международной федерации фехтования, российский миллиардер Алишер Усманов написал открытое письмо главе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейгу Риди, пишет 8 декабря ТАСС. Бизнесмен, чье состояние оценивают в 12,1 млрд долларов, призвал не допустить необоснованных ограничений в отношении чистых российских спортсменов.

«Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской хартии. В рекомендациях комитета по соответствию признаётся невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран. Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена. Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав.



Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений», — говорится в письме Усманова.

Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Окончательное решение будет принято завтра, 9 декабря.



