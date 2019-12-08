Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал в финале Гран-при. Триумф учениц Тутберидзе в Турине

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при в Турине. Это произошло впервые в истории.

Все три фигуристки — ученицы московского тренера Этери Тутберидзе. Напомним, Косторная накануне выиграла короткую программу с мировым рекордом — судьи поставили ей 85,45 балла. В произвольной программе фигуристка исполнила два тройных акселя.

Трусова впервые в истории женского фигурного катания на турнире такого уровня исполнила четверной флип. Не слишком успешно выступила Алина Загитова, которая заняла только шестое место.



