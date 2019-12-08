В Купчино спасают младенца после удушения. Ребёнка нашли с полиэтиленом на голове

В тяжёлом состоянии госпитализирован мальчик во Фрунзенском районе Петербурга. С ребёнком чуть не случилась трагедия, пока его отец спал.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, накануне вечером скорую вызывали на улицу Олеко Дундича. Помощь потребовалась четырёхмесячному младенцу. Мальчика со следами удушения в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Мать ребёнка рассказала, что вернулась вечером домой и застала сына с полиэтиленовой плёнкой на голове. Отец в это время спал.



