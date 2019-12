На фабрике в Индии при пожаре погибло не менее 43 человек. Еще полсотни получили ожоги

Воскресным утром на фабрике в Нью-Дели произошёл пожар, который унёс жизни 43 человек. Об этом 8 декабря говорится в сообщении India.Today.

My deepest condolences to the families of those who have lost their lives in Delhi fire accident. I pray for the early recovery of injured. #Delhi #DelhiFireTragedy #DelhiFire pic.twitter.com/2z6hirCZNw