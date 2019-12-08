Забег Санта-Клаусов в Японии собрал около пяти тысяч человек. Вырученные средства пойдут на благотворительность

Ежегодный благотворительный забег Санта-Клаусов Osaka Great Santa Run прошел в Японии, в городе Осака. Он собрал около 5 тысяч человек, пишет 8 декабря РИА «Новости».

Издание отмечает, что в реальности бегали немногие, большинство преодолевало дистанцию в 4 километра неспешным шагом. На забег традиционно приходят с маленькими детьми и собаками. Последних хозяева украшают как оленей Санты.

В этом году Osaka Great Santa Run прошел в 11-й раз. Стоимость участия в благотворительном марафоне — примерно 3000 иен (27,6 доллара) для взрослого и от 1 до 2 тысяч иен (9,2 и 18,4 доллара соответственно) для детей в зависимости от возраста. Все вырученные средства пойдут на покупку рождественских подарков для детей с тяжелыми заболеваниями.



