Драка со стрельбой в Петергофе стала уголовным делом. В больнице оказались двое

После драки со стрельбой на Привокзальной площади в Петергофе госпитализированы два человека. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 8 декабря.

Накануне ночью конфликтовали у кафе «Старый бар». Разговор завершился выстрелом. В больницу доставили 27-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением спины. Также к медикам попал ещё один участник драки: у 30-летнего приезжего из Кабардино-Балкарии диагностировали ушибленную рану скуловой области.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Полиция ищет ещё двух участников конфликта.



