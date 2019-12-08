Петербургские сотрудники ФСИН присоединились к акции «Бездомный полк» и потребовали у Путина жилья

Пенсионеры и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Петербурга и Ленинградской области приняли участие в акции «Бездомный полк» против выселения работников из ведомственного жилья без предоставления другого. Протестующие взывают к директору ведомства Александру Калашиникову и президенту РФ Владимиру Путину. Кадры с тюремщиками, взявшими в руки плакаты, опубликованы 8 декабря во «ВКонтакте», в группе «Союз сотрудников ФСИН».

В сопроводительной речи к видеозаписи говорится, что право пользоваться госжильем имеют только генералы ФСИН, а та жилплощадь, которую все-таки иногда удается получить рядовым сотрудникам, выдается с такой периодичностью, что дождаться ее при жизни невозможно. При этом самостоятельная покупка квартиры на зарплату тюремщика фактически невозможна без ущерба для качества жизни и здоровья, уверены сами сотрудники.

«Мы требуем от руководства страны выполнения взятых на себя обязательств по обеспечению нас жильем. Сотрудники и пенсионеры в настоящий момент этого права лишены», – говорится в обращении.





В управлении ФСИН по Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что не могут комментировать выступления коллег, так как их требования касаются политики центрального аппарата.

Схожее обращение 6 декабря пенсионеры и сотрудники ФСИН записали в столице. В общей сложности, по словам организаторов, 30 регионов поддерживают выдвинутые требования. В видео появлялось также изображение экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, которого в июне 2017 года признали виновным в хищении почти 3 млрд рублей и приговорили к 8 годам лишения свободы. В этом году его отказались выпустить по УДО.