Дворники по ночной команде из Смольного вышли в 6 утра. С последствиями снегопада борются 450 машин и более 1000 рабочих

улица Зодчего Росси после уборки 8 декабря 2019 года / автор фото - «Фонтанка.ру»

Ночная стихия не дала выспаться причастным к уборке в Петербурге: глава комитета по благоустройству Сергей Малинин в 5 утра дал команду усилить работу по уборке городских улиц. Уже через час наведением порядка занимались 450 единиц техники и 940 рабочих, которые вручную убирают выпавший снег. Об этом 8 декабря «Фонтанке» сообщили в комитете по благоустройству.

«В первую очередь была поставлена задача очистить тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, а так же обеспечить водоотвод в городскую канализацию», – рассказали в ведомстве и отметили, что позднее было принято решение увеличить количество убирающихся. В настоящий момент работают 1044 человека.

Отметим, последствия уборки фиксируют петербуржцы — и многим она кажется не слишком качественной — груды снега скапливаются даже не у обочин, а почти посреди дороги.





Напомним, что ночью наш город накрыла пурга. Силу стихии можно оценить в самолетах, не сумевших сесть: трем воздушным судам пришлось отправиться в Шереметьево.

Оценить сложность работы дворников, ликвидирующих последствия стихии, можно в материале «Фонтанки». Наше издание рассказывало о том, как устроена работа и будни тех, кто наводит порядок на улицах Петербурга.