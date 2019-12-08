Мокрый снег добавил опасности на дорогах. В ДТП под Петербургом погибла женщина, годовалого малыша спасают врачи

Смертельная авария произошла в Кировском районе Ленобласти с утра 8 декабря. К трагедии привёл вылет на встречку по мокрой дороге.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 7.50 на 49-м километре автодороги Петербург — Кировск 29-летняя дама не справилась с управлением, и автомобиль ЗАЗ Chance выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логаном». В результате аварии женщина погибла. Её пассажиры, 23-летний мужчина и мальчик 2018 года рождения, госпитализированы. Состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое.

Серьёзно травмировался и водитель «Логана». 46-летний пострадавший доставлен в больницу.



