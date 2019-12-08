Россияне закупаются на Новый год пивом. Водка не входит даже в тройку самых популярных напитков

На Новый год россияне запасаются пивом больше, чем любыми другими алкогольными напитками. Об этом 8 декабря пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в Интернете Rate&Goods.

Шампанское занимает только второе место в рейтинге предновогодних покупок алкоголя. 33,97% покупок пришлось на пиво, игристое получило долю только в 14,93%, затем идет вино с 12,53%. Водка расположилась на четвертом месте с 10,87% продаж. Следом идут коньяк (5,37%), виски (3,33%), вермут (1,87%) и ром (1,3%).

При этом общий объем закупок алкоголя перед и сразу после Нового года в России вырастает на 137% о среднегодового показателя, отмечается в исследовании. Пик закупок шампанского, естественно, всегда приходится на последние дни декабря.



