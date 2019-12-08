На Долгоозерной каршеринг выписывал пируэты. Выступление завершил фонарный столб

Тяжёлые травмы получил водитель каршеринга в Приморском районе Петербурга в ночь на 8 декабря. На заснеженной дороге автомобиль снёс светофор и уткнулся в стоб.

Авария у первого дома на улице Долгоозерная произошла в 2.50, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти. Водитель Renault Logan не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, затем на светофорную стойку и закончил маршрут тараном фонарного столба.

23-летний автолюбитель серьёзно травмировался. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали.



