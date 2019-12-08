Погиб тамбовский вице-губернатор, находившийся под следствием по делу о мошенничестве

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб утром 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Чулков находился под домашним арестом по делу о мошенничестве.

«Сегодня в 06:00 Глеб Чулков погиб. Он упал из квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие», – рассказал источник информагентства.

СК по региону уже начал по этому факту проверку. Напомним, Глеба Чулкова задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, тамбовский вице-губернатор пытался похитить имущество комплекса «Рассказовский рынок». Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Суд поместил Чулкова под домашний арест. Отметим, чиновник возглавлял комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года, в 2008-м стал вице-губернатором.



