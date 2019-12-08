СМИ: Предполагаемым виновником ДТП с десятью пострадавшими школьниками оказался сын бывшего замглавы областного УМВД

Подозреваемый в ДТП с десятью школьниками, после которого погибла их учительница, задержан в Нижнем Новгороде. Об этом в ночь на 8 декабря сообщили в Следственном комитете по региону.

Подозреваемому мужчине 43 года, от медицинского освидетельствования он отказался. Ранее уже сообщалось, что он был нетрезв. Его имя в СК не назвали, однако телеграм-каналы и местные СМИ пишут, что спровоцировал аварию якобы Виктор Пильганов — сын бывшего замглавы УМВД по Нижегородской области Александра Пильганова. «Тойота» зарегистрирована на последнего — в пресс-службе МВД подтвердили, что автомобиль принадлежит бывшему сотруднику ведомства (имя там не уточнили). Отметим, на пенсию Пильганов вышел в декабре 2014 года.

Напомним, ДТП произошло вечером 7 декабря — по предварительной информции, водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ауди». Последняя вылетела на тротуар и сбила группу школьников с сопровождающими, которые шли в театр. Пострадали десять девятиклассников и двое взрослых — учительница, которая вела класс в ТЮЗ, позже скончалась в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).



